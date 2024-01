Carlos Lehder aseguró que cartel de Medellín hizo negocios con hermanos Castro

Carlos Lehder aseguró este lunes que el cartel de Medellín tuvo estrechas relaciones con el gobierno cubano de los hermanos Castro para traficar cocaína hacia Estados Unidos, a través de Las Bahamas, y lamentó que ese negocio hubiera alimentado a esa “dictadura” y permitido que esa nación se quedará estancada.

“Yo contraté con el gobierno cubano, autorizado por Pablo y por Gustavo, el primo de Pablo, contraté abrir Cuba para traspasar la cocaína hacia las Bahamas, no hacia Estados Unidos, hacia las Bahamas; después vi que con ese sistema no se podía negociar, entonces me retiré y le entregue eso a Gustavo y a Pablo, ya después me extraditaron y años después me enteré de que Pablo había hecho enormes negocios con la dictadura”.

Así lo afirmó Lehder en una entrevista concedida desde Alemania a W Radio. El exmiembro del cartel de Medellín acaba de lanzar un libro, ‘Vida y muerte del Corte de Medellín’, en el que relata su vida como narcotraficante. Lea aquí: Nuevos detalles de las colombianas rescatadas de una red de trata en México

En su declaración de hoy sostuvo que fue invitado por el gobierno cubano e ingresó a ese país en su propio avión, para entrar en negociaciones con los hermanos Fidel y Raúl Castro, a fin de utilizar la isla como tránsito hacia Estados Unidos.