Caso Dilan Cruz pasa a justicia ordinaria por orden de la Corte

“Mientras que unas evidencias afirman los hechos que explicarían la forma en que procedió la Policía, a la luz de otras, esas circunstancias fácticas no estarían demostradas. En estas condiciones, en la medida que no existe certeza respecto del elemento a partir del cual se explicaría el uso de la fuerza”, aseguró la corte, que también consideró que subsistían dudas sobre la relación con el servicio de la conducta del oficial investigado.

La jurisprudencia aseguró que en lugar de demostrar de forma clara e inequívoca si existieron o no ataques previos por parte de los manifestantes contra el Esmad, el contenido de las pruebas no evidencia la nitidez requerida en la reacción de la Policía.

En las consideraciones, la Corte reiteró que el juez natural es una garantía del debido proceso no solo para el investigado sino también para las víctimas, a quienes, debe garantizárseles el acceso a un recurso judicial efectivo.

La familia de Dilan argumentó que, en sentido opuesto a las declaraciones de los policías, señalaban que el Esmad no estaba siendo agredida por los manifestantes y, por el contrario, la reacción fue injustificada y afectó de manera desproporcionada una movilización que se desarrollaba de forma pacífica.

Esta decisión se produce dos días después de que la misma Corte ordenara a la justicia militar, la suspensión del proceso en tanto no se definiera definitivamente la decisión de la tutela.

“No podrán practicar pruebas, tampoco correrán términos en el proceso y tampoco podrán tomarse decisiones de fondo”, señaló la jurisprudencia hace dos días.

Esta nueva decisión contraría lo que había establecido la Corte Suprema, que en días pasados negó por segunda vez la tutela que presentó la familia del estudiante.

En ese momento la sala penal consideró que no existían razones para trasladar la investigación a la justicia ordinaria, no obstante, la familia alegó que en el momento que se tomó esa decisión no había el cuórum deliberatorio necesario para la validez de la decisión.

Al momento se esperan más detalles de la decisión de la alta corte.