Caso Hidroituango: Sergio Fajardo recusa a la Contraloría

Se conoció que la Procuraduría General de la Nación negó la recusación de Ramos Villa en contra de ese organismo y la Contraloría General de la Nación por presuntamente no dar garantías en el proceso de responsabilidad fiscal.

“El contralor sabe que está impedido para decidir, y no descarto que haya sido a propósito. Sin yo ser abogado, me cuesta creer que él haya sido tan ingenuo como para no saber que una opinión pública sobre el caso, en la que tomaba partido, le impedía ejercer como juez fiscal”, expresó Fajardo.

Añadió que agotará los recursos que tenga “para demostrar que la actuación de la Contraloría no es correcta. Ya explicamos las incoherencias y errores en ese proceso. Sigo con toda la tranquilidad y la misma disposición pedagógica para explicar la responsabilidad que tengo y por ese camino vamos a seguir”.

Esta recusación, añade el recurso presentado por Fajardo, debe ser remitida a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.