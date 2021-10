Caso Uribe: defensa de Iván Cepeda dice que Fiscalía se abstuvo de investigar

En el marco de la reanudación de la audiencia de preclusión contra Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de testigos, el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, pidió que se rechace la solicitud para archivar el proceso que se adelanta contra el expresidente por considerarla infundada y tildó al fiscal, Gabriel Jaimes, de tener interés en la investigación.

“La solicitud de preclusión es infundada, por cuanto existe suficiente evidencia probatoria por la que debe acusarse al imputado Álvaro Uribe Vélez, por la alta probabilidad de su responsabilidad en los delitos que se le endilgan, como lo definió la Corte Suprema de Justicia”, dijo el abogado Villalba, al inicio de su intervención, que según expuso tardaría en promedio el mismo tiempo que le tomó a la Fiscalía, es decir siete días.

Además, agregó que, aunque el fiscal se define como un hombre de justicia, “las víctimas tenemos una preocupación desde el mismo momento que ha asumido la investigación, pues es evidente su interés en el proceso y su falta de independencia e imparcialidad para dirigir esta investigación”.

Esto teniendo en cuenta, según Villalba, que Jaimes “se abstuvo de investigar a Álvaro Uribe Vélez, omitió examinar con rigor su indagatoria, no hizo contradicción entre la indagatoria y las declaraciones de Diego Cadena, ni tampoco sobre sus explicaciones y la actuación procesal y no realizó un estudio sobre las interceptaciones telefónicas”.

Según Villalba, Jaimes no mencionó que quien inició este proceso fue el expresidente Uribe Vélez contra el senador Cepeda y no al revés y que la Fiscalía se ha dedicado a investigar a los testigos de cargo y ordenado indagar aspectos personales y familiares de ellos, “pero no libró ninguna orden de trabajo para hacer lo mismo con Álvaro Uribe”, ni tampoco hizo un estudio sobre las prácticas y patrones que han caracterizado los procesos en contra del expresidente.

Villalba señaló, además, que la Fiscalía no verificó las declaraciones de los testigos, no profundizó en la investigación y se limitó a compulsar copias contra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para sustentar la solicitud de preclusión.

Igualmente, señaló que la Fiscalía dijo que hizo un análisis integral de las pruebas, “pero lo cierto es que no se hizo. Pues lo que ha hecho es repetir una muy importante cantidad de declaraciones que no cambiaron las conclusiones a las que había llegado la Corte Suprema”, y que Jaimes a lo largo de su solicitud no hizo una evaluación basada en la sana crítica ni en las reglas de la lógica de la experiencia y que los testigos nuevos que presentó, tampoco aportaron en nada en la investigación.

Dijo también que la Fiscalía omitió escuchar testimonios como el de Pablo Hernán Sierra, alias el ‘Tuso Sierra’, el periodista Juan Carlos Giraldo y el del exmagistrado Hernán Velásquez, testimonio que, según Villalba, estaba en poder de la Fiscalía, pero que no quiso mencionar.

También dijo el abogado que la Fiscalía ignoró testimonios como el de Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo e Iván Cepeda.