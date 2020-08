Casos de extinción de dominio no afectarían a terceros de buena fe

La Corte Constitucional declaró exequible, de manera condicionada, un artículo de la Ley de Extinción de Dominio, según el cual, en determinadas circunstancias se podría extinguir el dominio de bienes de origen lícito. También puede leer: Corte crea mecanismos internos para evitar acoso laboral y sexual

Si bien la Corte determinó que esa es una posibilidad ajustada a la Constitución, cuando no es posible dentro del proceso perseguir otros bienes que tengan origen ilícito, aclaró que solo se puede acudir a ella con dos condiciones: que su titular sea el mismo de los bienes cuyo dominio se pretendía extinguir y si no se perjudican los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.

De acuerdo con la Corte, no se puede afectar a un tercero por un negocio que haya celebrado de manera legal, ni se le puede exigir al ciudadano que indague la historia del bien que está adquiriendo ni sobre las condiciones de la persona que se lo está transfiriendo. Si el propio Estado no ha podido establecer el origen ilícito de un bien, no tiene por qué pedírsele a un ciudadano que ha actuado de buena fe que lo haga.