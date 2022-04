Casos de “justicia por mano propia” se disparan este año en Medellín

Una delgada línea

Pero este tipo de reacciones tienen sus implicaciones legales, siempre y cuando no se sepa manejar la legítima defensa, tal y como lo permite el artículo 32, numeral sexto, del Código Penal.

“Hay unos requisitos para esa legítima defensa: la necesidad y la proporcionalidad a la agresión. La necesidad, cuando quiero defender un derecho propio, incluso, un derecho ajeno contra una agresión que se va a dar en ese instante. La proporcionalidad, cuando me voy a defender de alguien que me está agrediendo con un cuchillo, no lo voy a hacer con un fusil”, expresó Iván Durango, abogado penalista.

Cuando se presenta una reacción con un arma de fuego, pese a que el asaltante usa un arma traumática, se presentan varios escenarios legales, que pueden llevar a permitir la legítima defensa o provocar una imputación de cargos por el delito de homicidio, que puede dar de 17 a 37,5 años de prisión.

El abogado Santiago Trespalacios dijo: “Si yo sé que se me está atracando con un arma traumática, habría un exceso en la legítima defensa. Si yo estoy absolutamente convencido de que el arma con el cual se me está cometiendo el hurto no es traumática, sino que sé que es un arma de fuego de verdad, entonces cuando yo repelo ese ataque, no hablaríamos de legítima defensa, sino de un error de prohibición, que también me exculpa de responsabilidades. A esto se le llama defensa putativa, que quiere decir que es aparente”.