Cepeda acusa al presidente Duque de dictador por querer controlar la justicia

Las discrepancias entre el uribismo y la izquierda se siguen profundizando. En esta ocasión fue el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien calificó con duros comentarios al presidente Iván Duque, por querer reformar la justicia para beneficio de su mentor político, el senador y expresidente Iván Duque, hoy detenido por orden de la Corte Suprema.

Éste sábado Cepeda, desde su cuenta de Twitter en un mensaje al jefe del Estado, aseguró que “@IvanDuque, es propio de dictadores y déspotas controlar o destruir el poder judicial. Así se comporta usted: intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el Poder Judicial, amenaza con “reformar” la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político”.

El senador de la izquierda planteó además que “fui investigado entre 2012, cuando Uribe me denunció, y 2018, cuando se declaró auto inhibitorio a mi favor. Durante seis años Uribe llevó a la CSJ decenas de falsos testigos. Me defendí con rigor y la justicia me dio la razón. Nunca pedí reformar la justicia o una Constituyente”.