“Cerco humanitario en Caquetá”: Mininterior aclara expresión

Esto es una intervención que hago cuando llegamos con la ministra de Minas a instalar la mesa, todavía nos falta la mitad del equipo y no sabíamos si se iba a dar diálogo o no, yo recibo un primer informe de ellos en el que me mencionan el tema de que habían hecho un cerco humanitario y lo que hago es reconocer de buena fe, la descripción que ellos hacen de la situación”.

Alfonso Prada.

“No es el Gobierno Nacional, no es el ministro del Interior quien califica que tipo de conducta típica se comete o no se comete en un territorio, eso es función exclusiva, única de la Fiscalía General de la Nación y naturalmente los jueces”, afirmó Prada.

“El tema del cerco humanitario no es un tema de calificación de la conducta como tal porque no soy autoridad competente para calificarla, es la información que recibo de parte de ellos, de buena fe. Simplemente recibo la información y la transmito”, explicó Prada.

Por otro lado, el ministro manifestó que hasta esta mañana se dio cuenta, por testimonios de los mismos policías retenidos, que sufrieron humillaciones y malos tratos. Pero según el Gobierno, los uniformados están preparados para enfrentar este tipo de situaciones.

“Están preparados para enfrentar un escenario de crisis en la protesta en donde hay contradicciones muy fuertes. Luego no le damos la connotación de la humillación digamos que vemos los demás mortales, pero si me preocupé, no me gustó lo que vi”, afirmó el ministro.

Y reiteró Prada: “Cuando hoy escucho como se sintieron humillados, mi solidaridad con ellos (...) ninguno respondía, eran de un profesionalismo que admiro profundamente, respeto, y es parte de un conflicto y una tensión de ese momento. Valorándolo hoy, me parece que hay hubo exceso, ahí si hubo humillación”.