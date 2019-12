Chiva Rumbera cayó al río Medellín, diez heridos

La reunión de un grupo de 30 personas que había pagado una chiva rumbera para ver alumbrados y celebrar la época navideña tuvo un lamentable desenlace, luego de que el vehículo, a la altura del puente cercano a Mayorca (entre Itagüí, Envigado y Sabaneta), cayera a las aguas del río Medellín.

El accidente de tránsito se registró en las últimas horas de la noche de este miércoles y, aunque por fortuna hasta ahora no deja víctimas mortales, 10 de los ocupantes del vehículo quedaron con heridas y tuvieron que ser trasladados a centros médicos.

Las autoridades confirmaron que una de las personas tuvo lesiones de gravedad, por lo cual fue trasladada a la Clínica Las Vegas.

El director médico de este centro asistencial, Jaime Alberto Berdmúdez, confirmó este jueves que el paciente ingresó por urgencias y en el momento se encuentra en observación, en condición estable. No obstante, la identidad y otros detalles no fueron revelados porque no hay autorización y están bajo reserva.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de los cuerpos de bomberos de Sabaneta y Envigado, que con rapidez atendieron el llamado e hicieron presencia para rescatar a las personas y extraer el vehículo del agua.

La hipótesis sobre el accidente es que pudo tratarse de un exceso de velocidad del conductor de la chiva que, debido al mal estado de la vía, al encontrar en el camino la raíz de un árbol perdió el control del vehículo que terminó cayendo al río.