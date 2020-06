Cirujano plástico pide que se aclaren los hechos por mala praxis de homónimo

El pasado 28 de mayo, Lady Johana Reyes de 34 años y madre de dos niñas, falleció tras durar 12 días en proceso post operatorio al someterse a una cirugía plástica en Neiva realizada por Luis Yesid Martínez Laguna.

Sin embargo, la coincidencia parcial de nombre y apellido ha afectado al también cirujano plástico Yesid Martínez Díaz, quien reside y labora en Bogotá. Al salir la noticia de la muerte de la joven, se le notificó a Martínez Díaz la responsabilidad por este hecho, por lo que pide que se esclarezcan los hechos que lo involucran sin tener relación alguna.

“Quiero dejar en claro que yo no he tenido relación ni he realizado ninguna intervención quirúrgica a Lady Johana Reyes. Nunca he vivido ni trabajado en Neiva, sin embargo, es a mí a quien le ha llegado, no solo una sino tres veces, notificaciones de la Fiscalía a nombre de Luis Yesid Martínez Laguna. Por eso pido que se aclaren estos hechos y se limpie mi nombre como profesional”, resaltó Yesid Martínez Díaz.

El cirujano plástico relató que colegas y familiares se comunicaron con él por los hechos ocurridos, pensando que era él quien había hecho la operación de la paciente.

“Por este infortunado suceso ha puesto en duda mi credibilidad y mi competencia como profesional. He perdido la confianza de mis potenciales clientes y mi buen nombre e imagen han sido afectados considerablemente”, manifestó el cirujano.

El cirujano expresó las condolencias a familiares y amigos de la joven y lamentó que estos sucesos no solo están cobrando vidas, sino también la trayectoria profesional de personas que no estuvieron involucradas.