Claudia López levanta el pico y cédula en Bogotá

Dado que las cifras del avance del COVID-19 han ido evolucionando positivamente y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo ha caído al 54%, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que se levantará la medida del pico y cédula en la ciudad y se aliviarán algunas de las restricciones al comercio.

Según explicó la alcaldesa, la capital de la república pasó ya por el pico de contagio de la enfermedad hace más de dos semanas y desde entonces se ha reducido significativamente la tasa de reproducción del virus, el número de muertes y el número de casos nuevos de contagio que se registran en la ciudad.

“Estamos listos para la nueva normalidad. Pero que esa nueva normalidad se convierta en una nueva felicidad y no una nueva preocupación depende de cada uno de los ciudadanos”, manifestó la alcaldesa.

De acuerdo con las medidas definidas por el Distrito, ya no habrá restricción por días. Es decir, el comercio al por menor, que antes solo podía operar de miércoles a domingo, ahora podrá hacerlo todos los días de la semana.

Lo que sí se mantendrán serán las restricciones por horario de ingreso, para evitar concentraciones excesivas en las horas pico en TransMilenio.

De esta manera, ferreterías, papelerías y en general el comercio al por menor de bienes no esenciales, solo podrá operar después de las 10 de la mañana; la construcción en zonas no residenciales podrá hacerlo desde las 10 de la mañana, y en residenciales entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche; y la manufactura podrá hacerlo a cualquier hora, excepto entre las 5 y las 10 de la mañana. Los servicios esenciales serán los únicos que no tendrán restricción horaria.