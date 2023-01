Colombia Compra Eficiente responde por contratos con ‘Lalis’

La influenciadora reiteró en que su trayectoria y experiencia profesional la hace idónea para el cargo y expresó que no está cometiendo ningún delito, sino simplemente está trabajando. Además, reiteró que ella defenderá al Gobierno cuando lo considere y así mismo lo cuestionará cuando corresponda.

“Yo soy profesional, no tengo ningún posgrado, de hecho, han dicho que soy bachiller, acá adjunto mi acta de grado, soy orgullosamente egresada del Politécnico Gran Colombiano (...) Soy una persona calificada y nadie de planta que trabaja en Colombia Compra Eficiente tiene los saberes en términos de redes sociales como yo los tengo”, explicó la comunicadora social.

Y concluyó: “Mi contrato no tiene nada ilegal, soy idónea para el cargo, mi trabajo y mis estudios me dan para estar donde estoy, no hay nada corrupto en él y no entiendo cuál es el ataque gratuito”.