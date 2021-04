Colombia investigará a Facebook por robo de datos mundial

La autoridad encargada de vigilar la protección de datos personales en Colombia inició una investigación para establecer si Facebook puso en riesgo la información personal de más de 30 millones de usuarios que tiene en Colombia tras las alertas internacionales por el robo de datos masivo y mundial que fue conocido recientemente.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó el miércoles en un comunicado que inició una actuación administrativa “con el propósito de establecer si Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited y Facebook Colombia S.A.S) cumplieron o no con el régimen de protección de datos en especial los principios de seguridad, acceso y circulación restringida de información”.

Colombia tiene un régimen de protección de datos que es vigilada por la SIC, entidad estatal que tiene competencia para adelantar investigaciones administrativas, no penales, en empresas privadas que pueden derivar en un bloqueo de base de datos o una sanción de hasta 1.800 millones de pesos (aproximadamente 494.000 dólares).

“Como todas las legislaciones tienen un ámbito territorial, en teoría la SIC no puede sancionar a Facebook Irlanda, pero sí tiene competencia sobre Facebook Colombia. Sin embargo es poco probable porque en otra investigación que hizo la SIC, Facebook Colombia respondió que no tienen acceso a los datos y que aquí solo cumplen una función de publicidad”, explicó a The Associated Press Heidy Balanta, abogada experta en protección de datos.

En Colombia la investigación pretende “obtener información clara y precisa sobre el presunto incidente de seguridad”. Sin embargo, el director de Facebook Mike Clark aseguró en un comunicado difundido el martes que “actores maliciosos” robaron la información de su plataforma antes de 2019 utilizando “un programa automatizado para extraer informaciones públicas de Internet que pueden ser luego distribuidas en foros como ese”.

La filtración de la información de 533 usuarios alrededor del mundo fue informada inicialmente por Business Insider e incluye números de teléfonos, ubicaciones, nombres y direcciones de correos electrónicos.

“Para enero de este año 36 millones de personas colombianas habían usado Facebook en el último mes y de ellas el 98,5% acceden a Facebook a través de teléfonos celulares, dónde además es uno de los servicios que se distribuyen gratis con las conexiones celulares prepago”, dijo a la AP Carolina Botero, miembro de la Junta Directiva de Creative Commons y directora de la Fundación Karisma que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Internet.

Esa facilidad para acceder a Facebook aún sin conexión a Internet en los celulares se debe a una excepción en la ley colombiana, advierte Botero, quien considera que es por ese motivo que “Facebook sin duda merece que el Estado lo vigile”. Sin embargo, añade que entre 2018 y 2019 Colombia abrió contra Facebook dos investigaciones de las cuales no se conoce ningún avance.

“No conocemos la respuesta de Facebook, tampoco las decisiones de la autoridad, por tanto, la gran pregunta es si pasara algo esta vez”.

Colombia ostenta la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 2021-2022. Agrupa a 22 autoridades dedicadas a esta tarea a nivel mundial.