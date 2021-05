“Colombia necesita una reforma que busque una financiación sostenible”

- Teniendo en cuenta ese primer reto que tienen en el gobierno, que es el crecimiento de la economía, ¿cómo reciben ustedes los resultados del PIB del primer trimestre?

Con una dosis importante de optimismo, en la medida en la cual nadie esperaba, ni el gobierno ni los analistas, una tasa de crecimiento en ese nivel, muy por encima de las expectativas que se tenían de tiempo atrás, la cuales estaban incluso cercanas al cero, pero por debajo del mismo. Además, es importante porque significa el fin de la recesión en Colombia, significa que el proceso de reactivación está en marcha.

Este resultado muestra que Colombia está teniendo motores de reactivación y crecimiento, y está demostrando una capacidad de resiliencia muy importante en su economía para salir adelante y mostrar ese propósito que se ha marcado de crecer por encima del 5 % este año. Naturalmente, hay que cuidar que eso se logre, hay que estar muy atentos a que las expresiones de vandalismo, de bloqueos, cierres de vías, entre otros asuntos, no terminen afectando la recuperación y el buen arranque del año.

- ¿El Gobierno ya tienen algún cálculo que muestre el impacto que pueden generar las jornadas de vandalismo y de bloqueos que se han presentado en medio del paro nacional?

Nosotros hicimos un ejercicio de ver de qué manera se podían afectar las cadenas productivas en los distintos sectores de la economía, qué distorsiones generaban en la producción y comercialización los cierre de vías y actos vandálicos, y el cálculo que tenemos en la primera etapa del paro es por el orden de 480.000 millones de pesos diarios, ese es un costo significativo que naturalmente va a ir disminuyendo en la medida que se levanten los bloqueos, pero de todas maneras afecta a muchos sectores críticos para la generación de empleo y para que haya un ingreso para los ciudadanos.

Este es el caso del comercio, el sector agropecuario y el sector transportador. Afecta también a los campesinos, que tienen miles de toneladas represadas que no han podido llegar a sus destinos y se produce también una afectación importantísima por el desabastecimiento, que genera escasez y esto eleva los precios, lo que va terminar pasando factura a muchas familias que tienen un monto limitado de ingresos para satisfacer sus necesidades, para comprar sus bienes básicos.

- ¿Cómo va ese esfuerzo por estudiar una nueva reforma tributaria, para cumplir con ese segundo reto de estabilizar las finanzas del país?

Se viene realizando una tarea de construcción con distintos actores sociales, políticos, empresariales, académicos, intentando lograr unos mecanismos de consenso bajo varios criterios: que se atienda a los más vulnerables, es decir, hay que responder por un gasto social a esos informales que fueron afectados, a los jóvenes que quieren ingresar a la educación superior y a esos jóvenes que han tenido el sueño de ingresar al mercado laboral y tienen dificultades para hacerlo; a las mujeres de 40 años que perdieron su empleo y también a esos micro y pequeños empresarios que hoy necesitan flujo de caja para poder operar y enfrentar el impacto del COVID-19.

A ellos necesitamos darles una respuesta y, por eso, ese gasto social necesita fuentes de financiamiento de largo plazo y para ese fin hay que acudir a ese sentido solidario que han expresado los sectores empresariales, de poder contribuir a ese propósito, pero entender que es indispensable lograr que de ninguna manera se afecte la clase media, porque ha estado allí en la mitad del camino y ha sido afectada por la pandemia.

- ¿Arrancaron de cero la construcción de este nuevo proyecto de reforma tributaria, o el proyecto que se cayó está sirviendo de base para lo que se proponen?

Por principio uno construye desde lo construido, pero teniendo principios claros y los principios claros son que aquí tiene que haber un propósito de gasto social, lograr que del bolsillo del más pudiente pasemos al bolsillo del más vulnerable, y que haya un compromiso de no afectar a la clase media y aprovechar el sentido solidario de los sectores que están dispuestos a contribuir en ese propósito social.

- ¿Cuánto esperan recaudar en esta oportunidad, teniendo en cuenta que la anterior reforma estaba por el orden de los 24 billones de pesos, pero desde muchos sectores se calificó como muy ambiciosa?

Para poder garantizar un propósito de gasto social apropiado se necesitarían por el orden de unos 7 billones de pesos, y con un propósito de estabilidad de finanzas públicas otros 7 billones, entonces el esfuerzo debe ser del orden de unos 14 billones de pesos para tratar de garantizar tanto la política social como la estabilidad de las finanzas públicas del país.

- ¿Para cuándo está planeado presentar este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que esta legislatura está a menos de un mes para que finalice?

Lo importante aquí primero es la construcción de consensos, en el marco de esa construcción de consensos aprovechar lo máximo que se pueda esta legislatura.

- ¿Eso quiere decir que no va en esta legislatura?

Yo no he dicho eso, lo que dije es que tenemos que lograr como prioridad consensos y que los consensos tiene que ser el punto de partida para el mejor aprovechamiento de esta legislatura.

- Los programas sociales estaban incluidos dentro de la reforma, pero con la intención que se aprobara en el primer semestre y poder ejecutarlos después de mitad de año. ¿Cuál es el plan B para sostener esos programas en caso que la reforma no salga antes de junio?

Nosotros hemos venido encontrando fuentes para tratar de ser más eficientes y redistribuir el presupuesto a programas que sean hoy prioritarios, es el caso de programas que tengan relación directa con el impacto de la pandemia. Justamente por ello hemos logrado implementar para este semestre programas como acceso universal a la educación superior gratuita o el programa de jóvenes para tener acceso al empleo y esos programas se han buscado financiar a través de redireccionamiento y priorización de gasto público en este semestre.

- ¿Cuánto van a costar estos programas?

Nosotros estamos viendo que el programa de generación de empleo para los jóvenes más o menos puede estar costando entre 40.000 y 70.000 millones en este semestre y los programas de acceso gratuito a la educación superior cuestan, más o menos, del orden de unos 300.000 millones adicionales a lo que ya existía, que es Generación E, que eso son cerca de 240.000 millones. La fuente es buscar por ahora recursos de priorización de gasto público para programas que tiene este componente de educación social tan importante en este instante.

- Usted también hablaba de austeridad, un tema que se le criticó a la anterior reforma tributaria. ¿Cómo se está trabajando para este nuevo proyecto y qué tan profundo va a ser eso?

Estamos empezando con un equipo de trabajo a definir punto a punto cuáles son los posibles escenarios, nosotros creemos que podemos lograr un efecto por austeridad en el gasto anual en los años siguientes del orden de 1,8 billones de pesos. Hay que hacer un gran esfuerzo en mirar costos y gastos innecesarios, hay que hacer un gran esfuerzo en ser más eficientes en el valor del gasto público, hay que avanzar en reducir costos de arrendamientos para entidades públicas, compra de activos y lanzar mensajes claros de cómo el Estado también tiene un compromiso con ser eficiente en su gasto público.

- El exministro Alberto Carrasquilla dejó en el ambiente un tema que generó preocupación, al afirmar que el país estaba sin caja. ¿Esto es cierto?

Es muy importante decir que el país recurrentemente financia parte de su operación a través de un nivel de endeudamiento, por eso este endeudamiento es del orden del 65 % del PIB y casi que semanalmente está acudiendo a los mercados internacionales para cubrir sus pagos de deuda, algunos gastos en que tiene que incurrir como nación, entonces es un país que tiene una caja que le va a permitir sortear los gastos que va teniendo periódicamente y va cubriendo los mercado internacionales para ir financiando algunos otros pagos, eso es parte de la normalidad como operan las finanzas públicas del país.

- Esto tiene que ver directamente con el grado de inversión. ¿Cómo salvarlo?

Nosotros tenemos que hacer este esfuerzo y lograr los consensos adecuados para lograr estabilidad social y simultáneamente estabilidad en las finanzas públicas. Ese equilibrio es indispensable para demostrarle a los mercados internacionales el compromiso que tiene el país con dos instrumentos claves para la estabilidad económica: lo social y la sostenibilidad fiscal, entonces justamente ese es el compromiso en el que estamos involucrados.

- ¿La reforma sigue siendo necesaria

Colombia necesita una reforma que busque una financiación sostenible y, sobre todo, lo necesita porque lo social no da espera, porque la preocupación de los vulnerables no da espera, porque las demandas y solicitudes de los jóvenes no dan espera, porque Colombia tiene que responder, lo social no da espera y naturalmente lo social, acompañado de la estabilidad fiscal envían un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales esencial.