Colombia no reconoce resultados de elección de Asamblea venezolana

Tras culminar la jornada electoral de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Gobierno colombiano informó que no reconoce los resultados de la misma, al considerarla fraudulenta y con el propósito de favorecer a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Colombia no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático. No es posible reconocer legitimidad a unos comicios que se llevaron a cabo sin la existencia de una autoridad electoral neutral, independiente y transparente, sin la participación de todas las fuerzas políticas, en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen, y que no tuvieron una observación electoral objetiva y fidedigna”, señaló la Cancillería.

De acuerdo al Gobierno colombiano, con esta elección el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca prolongar la usurpación del poder y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, que hasta el momento era considerada como la única institución democrática que sobrevivía en Venezuela.

En este sentido, Colombia pidió a la comunidad internacional reforzar esfuerzos dentro del marco del derecho internacional para apoyar al pueblo venezolano en sus expectativas de restablecimiento del Estado de derecho y la democracia, así como en su clamor de justicia frente a los supuestos abusos y delitos de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Maduro.

Según la Cancillería, solo unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, permitirán iniciar el camino para el regreso de la democracia y la superación de la crisis multidimensional que vive Venezuela.

Durante la jornada electoral la oposición se encargó de reportar hechos que consideraron iban en contra de la democracia del país.