Colombia pierde grado de inversión tras rebaja de la calificación de S&P

Vale resaltar que el mercado ya daba por descontado que el país iba a perder el grado de inversión en alguna de las tres calificadoras. Bloomberg reseñó que los bonos de Colombia en dólares se cotizan como si ya no tuvieran grado de inversión, a medida que los inversionistas apuestan que el Gobierno no logrará aumentar los impuestos lo suficiente como para que la deuda del país no caiga hacia un terreno de especulación.

A finales de abril, un análisis del Citibank resaltaba que en ese momento los bonos ya mostraban un rendimiento inferior al de otros créditos BB soberanos de mercados emergentes durante los últimos 12 meses.

La agencia de noticias advertía en su análisis que el Gobierno estimaba que el déficit fiscal de Colombia se ampliará a más de 9% del PIB este año, desde 2,5% en 2019.