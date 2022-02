Colombia sí está en crisis alimentaria: expertos tras informe de la FAO

Alan Jorge Bojanic, representante de la FAO en Colombia.

Según el informe, el cual rechazó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, al decir que no reconoce los resultados del Gobierno en seguridad alimentaria, es probable que la inseguridad alimentaria se deteriore aún más en algunas partes de Colombia, debido a una combinación de factores como la crisis migratoria regional, la inestabilidad política, el conflicto armado, el desplazamiento interno y la crisis económica, incluidas las medidas relacionadas con la COVID-19.

“Este informe tenía otras intencionalidades. Era para llamar la atención sobre la inseguridad alimentaria aguda de algunas poblaciones en el territorio, principalmente el tema de los migrantes venezolanos. Sin embargo, el mapa que se presentó no ayudó en mucho con ese objetivo”, reconoció el mismo representante de la FAO en Colombia, Alan Jorge Bojanic.

En cambio, los datos oficiales del Dane sí dan cuenta que la seguridad alimentaria afecta a un grueso de la población colombiana. Por ejemplo, en la última encuesta de Pulso Social realizada por el Dane, entre julio del 2021 y septiembre del 2021, se advirtió que cerca del 31 % de los colombianos no pueden comer tres veces al día. Es decir, 3 de cada 10 hogares colombianos.

En cuanto a la crisis migratoria, el informe reconoce que Colombia sigue albergando el mayor número de migrantes venezolanos en la región. Con corte a agosto de 2021, más de 1,8 millones de migrantes de Venezuela estaban en el país, dicen los datos recopilados por FAO, que hasta ahora no han sido controvertidos por el Gobierno.

Además, la Asociación de Bancos de Alimentos Nacional reveló este martes que hoy en Colombia hay 5.404.000 personas, casi un 10 % del país, que padecen las consecuencias de la desnutrición crónica.

“Esto significa que el 10 % del país tiene menos coeficiente intelectual, tuvo menos oportunidades y no pudo alcanzar logros educativos, ganan menos que el resto de la población y esto como consecuencia de la desnutrición crónica que es una consecuencia del hambre”, contó a Colprensa Juan Carlos Buitrago.

Buitrago enfatizó que históricamente no se había tenido ese número de familias comiendo menos veces al día y que esto que está viviendo el país en materia de seguridad alimentaria, está pasando desde hace años. “Acá no hay que buscar culpables. Esto no es culpa del Gobierno Nacional”, dice.

“En Colombia, por ejemplo, tenemos que implementar la política pública de prevención de pérdida de alimentos. Con la comida que se está votando en Colombia podríamos acabar con el hambre del país”, puntualizó.