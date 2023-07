Colombia y Nicaragua, en un 1 vs. 1 por el mar

Colombia no se quedó de brazos cruzados y decidió no aplicar lo decidido, por lo cual declaró una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas cercanas, las islas y sus diversos cayos “como archipiélago y no como territorios sin conexión alguna”; Nicaragua buscó revancha y regresó a la CIJ en septiembre de 2013.

¿Que pasaría si....?

En el articulo escrito por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Carlos Arévalo “Tres escenarios que se pueden dar en el fallo de La Haya”, existen tres posibles finales para esta disputa: un territorio neutro, la derrota y la victoria. ¿pero que pasa en cada uno de estos?

Positivo

Digamos que Colombia gana y las pretensiones de Nicaragua quedan en el olvido, según Arévalo, se daría lugar a establecer que no es procedente delimitar esta plataforma continental:

“Lo que uno pensaría es que los argumentos de Colombia han sido muy sólidos para lograr ganar la pregunta principal que es si existe o no ese derecho y esa plataforma continental extendida. Uno esperaría que eso sea lo que suceda. Pero de todas formas, la Corte Internacional de Justicia puede hacer un análisis desde distintas perspectivas y hay una discusión jurídica que se está dando. El mejor escenario posible es que ganemos las dos preguntas principales o la pregunta principal que trae el caso, que es la relacionada con esa plataforma continental extendida de Nicaragua. Que la Corte diga que no hay plataforma continental extendida por parte de Nicaragua y que por lo tanto, no se afecten los derechos de Colombia ya reconocidos y aclarados en 2012. En ese sentido, no hay necesidad de decir nada más y se cierra el caso”.

Negativo

Perdemos y quedamos tendidos en la lona cediéndole así las millas náuticas a Nicaragua: “Excepcionalmente hay Estados que pueden tener más de 200 millas náuticas, pero eso hay que demostrarlo siguiendo unas metodologías. Si la Corte da los derechos a Nicaragua se entran a revisar los derechos de Colombia por la presencia de su plataforma continental”, dice Arévalo.

Neutral

¿Y si hay un empate? Según Arévalo, la Corte podría llegar a decidir un espacio de mediación entre ambas, abriendo así un nuevo abanico de posibilidades, una de ellas que Colombia gane la principal pretensión, es decir, que lo que está discutiéndose sobre la existencia de esa plataforma continental extendida por parte de Nicaragua, más allá de las 200 millas y los derechos que se derivan, no sea reconocido.

“Entonces, una posible alternativa de discusión es que la Corte diga, ‘Colombia gana la protección principal, pero sin embargo reconocemos que hay otros temas pendientes, por ejemplo, ¿cuál es el alcance de los enclaves que se dejaron en los fallos del 2012?, ¿cómo se pueden llegar a afectar los derechos de Nicaragua en esta nueva situación?”, precisa el académico. Lea aquí: Lo que ha gastado el gobierno de Petro para la defensa ante Nicaragua

Y concluye: “Hay otros asuntos que todavía están pendientes y la Corte puede definir si se termina la discusión sobre lo principal o se abren otras discusiones que van más allá de los dos temas específicos sobre los que se ha indagado y sobre los cuales no se ha citado para audiencia oral de las partes para discutir al

respecto”.