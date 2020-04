Colombianos en EE.UU. lanzan campaña: Yo #QuieroVolver a casa

Este vídeo contó con el apoyo en postproducción de Sergio Mendoza, un colombiano radicado en Bogotá, quien no dudó en sumarse a esta causa, la cual busca ayudar a los colombianos varados en el exterior.

“Una vez me contactaron para poder editar el video dije que sí. Eduardo me llamo, me dijo cual era la finalidad y el resultado final es muy disiente” comentó Mendoza.

Este fue el mensaje que intercalaron 15 colombianos: tengo un rostro, un nombre, una familia y tengo sueños por cumplir, mi pasaporte dice que soy colombiano, canto vallenato, bailo cumbia, bambuco y salsa, veo los partidos de la selección, me pongo la mano en el corazón cuando suena nuestro himno. Somos sus hermanos. ¿Nos van a dejar por fuera?, Sólo pedimos una cosa. “Volver a casa”.