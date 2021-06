¿Cómo se comporta el conflicto armado en Colombia?

El balance, que analiza la situación desde enero hasta el mes de abril, asegura que disminuyó la confrontación entre el Estado y las organizaciones armadas ilegales. No obstante, aumentó la violencia contra la población. Lea aquí: Organizaciones afrocolombianas entregaron informe a la CIDH

Garzón Vergara destaca que los desplazamientos y confinamientos no suelen ser consecuencia de combates y enfrentamientos abiertos y prolongados, sino que se producen por las amenazas de grupos armados ilegales y como consecuencia de hechos de violencia. “En algunos casos, las comunidades se ven obligadas a restringir su movilidad ante la instalación de campos minados”.

Así mismo, desde la FIP aseguran que puede existir un cambio de estrategia de los grupos armados, que ahora tratan de evadir los enfrentamientos directos con la Fuerza Pública para evitar su debilitamiento. “Los grupos optan por replegarse y no realizan acciones que llamen la atención”.

“En el trabajo de campo que hemos realizado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), alcaldes, líderes sociales, víctimas y pobladores, coinciden en afirmar que la presencia de las Fuerzas Militares se ha incrementado, pero que esto no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones de seguridad”, señala Garzón Vergara.

La FIP señala que “no hay un único grupo armado responsable, ni un solo patrón, aunque parte de las masacres ocurrieron en zonas de disputa entre grupos. Contrario a las versiones oficiales, las zonas no siempre tienen presencia de cultivos ilícitos”.

Sin embargo, comparar lo que ocurrió el primer cuatrimestre de 2021 con el mismo periodo del año anterior no es del todo posible, según la FIP, por las restricciones impuestas por el COVID-19. Sin embargo, el número de homicidios en 2021 es más alto que en 2019 y 2017, lo que confirma la tendencia al incremento.

Andrés Cajiao, investigador del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, explicó que en medio de la investigación que realizaron, se observa que las dinámicas de control que tienen los grupos armados han cambiado a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, según explica, los actores armados tienen poca capacidad de mantener los enfrentamientos, han optado por irse a territorios como la frontera con Venezuela y así evitar la exposición con la fuerza pública, pero han incrementado sus actos de violencia, lo que explicaría el incremento de fuerza contra la población civil.

“Como no tienen la capacidad de mantener un combate, como lo hicieron en su momento, por poner un ejemplo, las estructuras de las Farc, lo que más hacen estos grupos es llegar a zonas de difícil acceso en donde no hay fuerza pública, pero tampoco se enfrentan entre ellos para no debilitarse”, dijo Cajiao.

El investigador aseguró que la violencia no reduce porque se sigue manteniendo el control territorial en los grupos armados. “Lo que hemos visto en los territorios es que de alguna manera esta falta de confrontación de los grupos armados de toda clase, han venido generando que la población de alguna manera tenga una interacción con los grupos armados, entonces, por ejemplo, los desplazamientos forzados están siendo utilizados como forma de mantener ese control territorial”.

Cajiao explicó que la violencia contra la población civil se puede explicar también en los resultados operaciones de la fuerza pública. “No ayudan las campañas en las que salen mencionando continuamente que los resultados operacionales son gracias a la información recibida por la comunidad. Esto lo que genera es que la población se vuelva un posible objetivo o enemigo, entonces endurecen las formas de control social”.

Entonces, el aumento de la violencia, se explica en que las dinámicas han ido cambiando con el pasar del tiempo y a estos grupos no les interesa crear lazos con la comunidad, ni crear una base social (como por ejemplo lo hacía las Farc), sino que la única forma de control resulta siendo los ataques.

“No hay un solo patrón, no se puede dar un solo responsable, hay muchas variables... Pero lo que podemos ver es que la relación que se ha venido construyendo entre los grupos armados y la población civil se ha degradado, obviamente eso cambia de región a región, pero estas estructuras que han ido surgiendo, le ponen menos importancia a la construcción de una base social o de apoyo por parte de las comunidades”, dijo el investigador.

Sin embargo, Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), piensa que la realidad es distinta. Según su análisis, si aumentan las víctimas, hay más confrontaciones y menos presencia del Estado en zonas marginadas.

“La información que tenemos en CORE, es distinta. Para mí no es tan evidente la conclusión de que se haya disminuido la confrontación entre el Estado y los grupos ilegales, creo que se puede hablar de disminuciones cuantitativas, localizadas, pero a nivel nacional la conclusión es distinta. Nosotros lo que hemos visto es que no se podría decir que hay una disminución, sino todo lo contrario, lo que hemos visto es que hay más afectación a la población civil y que han aumentado las víctimas”.

Para Olaya, el impacto humanitario indica que, si hay más confrontación y que contrario a la información de la FIP, “no hay evidencias de aumento de la fuerza pública en los territorios a nivel nacional, nosotros no hemos visto que haya cambiado en relación con 2020. Si se pone sobre la mesa lo que está pasando con las víctimas, lo que implica es que hay menos presencia de la fuerza pública, eso es lo que muestran los indicadores humanitarios”.

La investigadora enfatizó que en el análisis que hacen desde la CORE, si hay disputas de manera exponencial entre la fuerza pública y los grupos armados. “Aunque si hay disminución en confrontaciones en Norte de Santander, Arauca y Cauca, esto no necesariamente tiene que ver con la presencia de la fuerza pública, ni tampoco de la baja capacidad de los grupos para mantener la confrontación. La información que nosotros tenemos es que, al parecer, el ELN es el que está ganando la disputa con el EPL y eso es lo único que explica la reducción de las acciones armadas”, dijo Olaya.

Por la misma línea opina Jorge Luis Yace Tamayo, docente de derecho de la Universidad Central. “Las víctimas surgen de un proceso de violencia, de un proceso de conflicto y confrontación en general, entonces, si tenemos muchas víctimas es porque existe un nivel de confrontación elevado”.

Para él, se puede encontrar que las víctimas, teniendo en cuenta el informe de la FIP, pueden estarse generando en el marco de procesos relacionados con el narcotráfico y no tanto de confrontaciones violentas.

Tamayo resalta que la contundencia del Ejército ha aumentado en las confrontaciones. “En el caso del ELN las confrontaciones disminuyen, pero el número de muertos dentro de las filas de esta guerrilla aumenta, entonces en esa medida, a nivel operativo el Ejército de Colombia se ha vuelto más eficiente en buscar objetivos de alto valor estratégico”.