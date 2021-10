¿Cómo sé si padezco el síndrome postCOVID-19?

Por ser un fenómeno nuevo, no es tan claro su diagnóstico y manejo. Por eso, el especialista dijo que es necesario que los médicos también empiecen a entenderlo, buscarlo activamente y ofrecer una atención adecuada e integral, pues muchas veces no se le da la importancia que requiere o los pacientes no consultan adecuadamente o no saben dónde hacerlo.

“Es claro que el manejo postCOVID-19 es uno de los retos que tenemos ahora en los sistemas de salud del mundo; a medida que empiece a verse el fenómeno de disminución de casos agudos de COVID-19, tenemos que prepararnos para atender correctamente a las personas que presenten este síndrome”, aseguró el experto.

Cerca 10 % de las personas que presentaron un episodio de COVID-19, persiste con algunos síntomas por más de tres meses, según Álvarez.