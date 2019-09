Comunidades indígenas del Cauca denuncian amenazas del Cartel de Sinaloa

Las comunidades indígenas del norte del Cauca denunciaron una serie de amenazas contra la vida de los integrantes de la guardia por parte de un grupo de narcotraficantes, al parecer, el Cartel de Sinaloa.

El llamado de alerta fue hecho por Mauricio Capaz, uno de los integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, quien expuso el comunicado en redes sociales y donde se lee la advertencia que se le hace a la guardia indígena para que no “interfiera en la producción o comercialización” de narcóticos. El mismo está firmada así: CDS, nueva generación.

“Es muy preocupante que se generen estas amenazas tan directas, porque precisamente ahora nuestra guardia indígena está ejerciendo un trabajo constante de protección del territorio y de las comunidades, entonces no hay que desestimar estas amenazas que circulan en diferentes espacios, como esta, firmada de esa forma y que uno se pregunta si es el Cartel de Sinaloa”, manifestó Mauricio Capaz a la hora de referirse a la llegada de organizaciones armadas a sus territorios.

No es para menos la preocupación. El mensaje intimidatorio es directo: “Y le pedimos el favor a la guardia indígena que no se metan con nosotros, por que a nosotros no nos importa masacrarlos como un animal y tengan en cuenta que mercancía que nos quiten, tenga seguridad que los vamos a masacrar, así sea mucha la guardia indígena, así que por eso les advertimos” (SIC), es la sentencia que se lee luego de anunciar la llegada a los municipios del norte del Cauca, como Jambaló, Toribío, Corinto, Miranda, entre otros.

Para el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete Vivas, no son nuevas las amenazas contra sus comunidades, más cuando está en acción el plan de vida y de liberación de territorio que los nativos adelantan en esta zona del país.

“Si toca morir por hacer respetar la vida y los territorios, entonces morimos, pero nuestra posición de no permitir acciones que desarmonicen a las comunidades no es negociable, sea quien sea pero vamos a seguir en esa lucha, a pesar de los asesinatos y amenazas”, dijo Hermes Pete Vivas al referirse a esta nueva amenaza.

El líder nativo también expuso la postura de estas organizaciones de capturar y castigar, con cárcel, a los disidentes de la entonces guerrilla de las Farc, cuando estos están delinquiendo en sus resguardos.

“Nuestra guardia no va a parar, hemos capturado gente de los grupos armados y enviados a San Isidro en Popayán, porque nuestra postura es de una organización social y no armada, de proteger nuestros espacios por encima de nuestras vidas, como dice nuestro himno”, agregó Hermes Pete Vivas.