Con duras críticas al presidente Duque, liberales reeligen como jefe a Gaviria

Incluso considera que esa actuación no es sólo para con él, sino con el Partido Liberal, “el gobierno ha actuado con desprecio no solo hacia mí sino también con el Partido Liberal. Mi relación con el gobierno no es mala sino inexistente. Creo que la última vez que hablé con el Presidente fue después de la aprobación de la reforma tributaria del 2018, y si no recuerdo mal desde su posesión hemos hablado solo dos o tres veces. Prefieren filtrar a los medios que yo he ido a Palacio, invitado por el presidente, a pedir puestos y mermelada.

Incluso Gaviria advirtió que “yo no sé si además han optado por una política de lo que llamamos lentejismo que implica conseguir los votos uno a uno para cada proyecto de ley a cambio de beneficios non santos”.

Respecto al proceso de paz, manifestó que “debemos reconocer que el gobierno de Duque tiene un limitado mensaje de apoyo a la paz, y que aún falta mucha voluntad para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado. El presente gobierno ha escamoteado aspectos importantes del proceso de paz. Hay problemas empezando por la desfinanciación sistemática de los programas para la implementación del acuerdo, pero no veo porque lo que falta en recursos no lo pueden subsanar”.

Destacó que Duque ha avanzado en la reglamentación del Catastro Multipropósito y que está relativamente cumpliendo son los Planes de Desarrollo de Enfoque Territorial, PDETS que cubren 170 municipios, los más pobres.

Frente a la JEP, el jefe liberal expresó que merece tener el apoyo de todos los colombianos para que pueda continuar asumiendo su enorme responsabilidad. “No más exigencias imposibles para que la JEP haga en dos años lo que la justicia penal ordinaria no pudo hacer en medio siglo. No más dobles discursos invocando la paz pero alimentando el odio la desconfianza y la venganza”.

Reclamó Gaviria también por lo que llamó un atentado contra la independencia judicial. “Nuestra política de respetar la independencia o autonomía de la rama es de vieja data y desde que empezó el gobierno Duque la reiteramos. La principal idea del gobierno era restringir el alcance de la tutela. Dijimos entonces que no había posibilidad alguna de que acogiéramos esa propuesta. Y además dijimos, y de eso hay bastante evidencia, que no aceptábamos ninguna reforma de la Justicia que le quitara funciones a las Cortes, ni que los funcionarios aforados fueran sancionados por un tribunal que tuviera origen en el legislativo. Ya vimos el resultado que trajo la equivocada reforma de equilibrio de poderes del anterior gobierno que se vino al suelo por sus objetivos y su inconstitucionalidad”.

Frente al fallo de la Corte en relación con el expresidente Uribe, Gaviria consideró que “los dirigentes de ese partido reaccionaron conforme a su ideología insultando a nuestros magistrados porque no les gustan sus fallos. Le queremos recordar al Presidente que es su obligación reaccionar serenamente y con acatamiento a los fallos judiciales, respetando la ley y la Constitución. El no debe reaccionar con ideología, eso lo saca del respeto al estado de derecho al que está obligado y es una falta grave. Que quede meridianamente claro que los liberales no aceptamos amenazas, ni presiones indebidas, ni ofensas inaceptables a nuestros jueces y magistrados”.

Indicó además que “me he negado a reaccionar frente a esa decisión de la Corte Suprema. Eso es un tema judicial y no político. Nosotros respaldamos la independencia y la autonomía de la Justicia y no creemos que los partidos políticos se deban pronunciar. Nosotros los liberales no tenemos que opinar sobre la decisión de la Corte”.

LA PANDEMIA

En el tema de la pandemia Gaviria Trujillo destacó que si bien el presidente Duque arrancó con el enfoque de aplicar unas ideas adecuadas, se empezó a quedar corto para atender las necesidades de millones de colombianos afectados.

“Con el manejo de la emergencia el Presidente pareció haber encontrado, por fin, una agenda y un rumbo para su gobierno. El uso persistente de la televisión en horario de privilegio le permitió algún brillo a su imagen y satisfacción a sus asesores palaciegos. La historia nos muestra que los mandatarios prudentes no pueden confiar en la popularidad fácil, aquella que se gana cuándo comienzan las crisis, cuando las personas, temerosas y desconcertadas, responden con presteza y emoción a los primeros llamados a la unión, al patriotismo y al sacrificio”.

Para Gaviria, “una crisis como la que vivimos, impone necesaria e inevitablemente un gran desgaste; trae el cansancio, el empobrecimiento y la desesperanza de grandes grupos sociales afectados por la crisis.

Expresó también que no comparte la proyección del Ministerio de Hacienda que dice que asegura que sin auxilios ni políticas adicionales, la economía va a crecer casi el 6% en 2021 y casi 5% en los tres años siguientes. ¿De dónde sacan cifras tan poco realistas?. Los liberales creemos que si alguna vez ha existido una ocasión en la que un gobierno ha debido jugársela todo por los pobres, por los desempleados, por los que sufren, por la economía, es esta. Y aunque reconocemos que ha tomado algunas medidas adecuadas, también sabemos que se ha quedado muy corto, y que ha llegado tarde. Y lo lamentamos”.

Expresó además que en momentos en que la economía está quieta, el desempleo creciente, el gobierno no acuda a otras opciones. “Aún no entiendo por qué el gobierno no se ha apoyado más en el Banco de la República como todos los países lo han hecho con sus Bancos Centrales. De ese tema se habló, y lo ofreció la Junta del banco a comienzos de la pandemia, pero nunca se volvió a tocar. El Ministro siempre le pone ojo a las regalías y tomó recursos para el pago de las pensiones en el futuro en los departamentos con origen en las regalías una especie de ahorro”.