Con vacunación en centros comerciales, Bogotá busca acelerar inmunización

En Bogotá, los centros de vacunación se movieron de los hospitales a los centros comerciales. Para vacunarse en la ciudad no solo se puede ir a centros médicos y puntos de salud, sino que los centros comerciales se unieron a la labor de inmunizar a la población de la ciudad contra el COVID-19.

Según María Cristina Céspedes, gerente general del Centro Comercial Avenida Chile, uno de los centros que se adaptó para vacunar contra el COVID-19, este centro, y otros de la capital, buscan contribuir de forma activa a terminar juntos con el virus, entendiendo que la responsabilidad de terminar con la pandemia es de todos.

Por eso, 11 centros comerciales se unieron a la estrategia y hoy son puntos a los que acuden cientos de personas al día.

Los centros que se unieron a la inmunización son Centro comercial Santa Fe, Centro comercial Parque La Colina, Centro comercial Nuestro Bogotá, Centro comercial Mall Plaza (Calima), Centro comercial Plaza de las Américas, Centro comercial Paseo Villa del Río, Centro comercial Bulevar Niza, Centro comercial Dorado Plaza, Centro comercial Avenida Chile, Centro comercial Metrópolis y Centro comercial BIMA. También se habilitaron la Biblioteca El Tintal y la Plaza de los Artesanos.

¿Cómo se prepararon los centros comerciales? Según le explicó Céspedes a COLPRENSA, los centros comerciales lograron alianzas con IPS de la ciudad, en el caso del Centro Comercial Avenida Chile, lograron una alianza con la IPS Cuidarte tu Salud. Además, tuvieron que adaptar la logística y recibir la certificación por parte de la Secretaría de Salud como un punto de vacunación.

“Nos preparamos en toda la logística para poder atender un volumen grande de personas. Además, el comercio está super contento acogiendo a todos los pacientes y acompañantes en esta campaña que es clave para el país y para Bogotá”, indicó la gerente.

El proceso es sencillo. La jornada, en el caso del Centro Comercial Avenida Chile, va de ocho de la mañana y termina a las cinco de la tarde. Las personas solamente tienen que verificar que no tengan una cita programada con su EPS y verificar que ya están priorizados en el Portal Mi Vacuna en la etapa uno, dos o tres.

Deben presentar foto o pantallazo de dicha priorización, la cédula original y llevar, si se les facilita y pueden adelantar el proceso, el consentimiento impreso y firmado.

“Las personas deben venir a la puerta uno del centro comercial. Pueden parquear y tienen una tarifa especial. Hacen la fila en la puerta uno, se les da un turnero y pasan a un área de registro”, explicó Céspedes sobre el proceso.

“En el área de registro, la IPS verifica toda la información y que sea la persona correcta. De ahí pasan a vacunación y en vacunación pasan al área de recuperación”, agregó.

Según Céspedes, el proceso es relativamente rápido, pero depende del volumen de personas. En general, se hace una fila de unos 20 o 40 minutos y se procede a la vacunación. El día miércoles, cuando comenzó la vacunación sin cita para mayores de 55 años, el proceso tomó más tiempo, debido a la amplia cantidad de personas que acudieron al lugar.

“Se triplicaron las personas porque fue el primer día para mayores de 55, pero el proceso es muy organizado y amable, con una logística muy cuadrada para que se cumplan los distanciamientos de las personas en todos los puntos dónde se está vacunando o registrando”, indicó la gerente del centro comercial, en el que solo en 15 días se han vacunado más de 4.500 personas.

Según Céspedes, el proceso se ha ido ajustando en el camino. Pero en lo que más se ha trabajado es en la parte de comunicación en la fila para que las personas no pierdan el tiempo si no les corresponde la vacunación.

“Vienen personas que no aplican para la edad o vienen personas que han tenido covid y no pueden recibir la vacuna sino tres meses después. Entonces hemos ajustado mucha información en las filas para que la gente no pierda tiempo haciendo una fila que no corresponde”, afirmó.

Este centro comercial, y los demás habilitados, junto con todos los puntos de vacunación disponibles en la ciudad seguirán disponibles para que las personas mayores de 55 años acudan sin agendamiento y las personas entre 40 y 49 años con comorbilidades y aquellos entre 50 y 54 años acudan con cita previa.

La ciudadanía debe asistir y solo si su último dígito de la cédula coincide con el día asignado para la vacunación de acuerdo con el pico y cédula. Además, se dispuso de la página web http://Vacunacionbogota.com para que las personas agenden sus citas en los centros comerciales y eviten largas filas en las jornadas de inmunización.

Con estos puntos, según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, la ciudad espera mantener un ritmo de aplicación de más de 40.000 dosis diarias de vacunas covid.