Condenan a Paul Naranjo y Julián Obregón por muerte de Ana María Castro

La juez manifestó que no existe ninguna controversia sobre el fallecimiento de la víctima, esto porque “se pudo probar plenamente que el 5 de marzo de 2020, la joven Ana María Castro fue encontrada en vía pública, gravemente herida, siendo trasladada a centros hospitalarios a donde finalmente falleció a consecuencia de las lesiones que presentaba”.

Bajo esta misma línea, la juez agregó que el testigo de Mateo Reyes es relevante para tomar esta decisión, porque “este testimonio resulta creíble, no sólo porque recuerda algunos aspectos acaecidos esa noche, entre estos, que iba con la señorita Castro Romero, haber estado bajo la ingesta de alcohol, haber subido a un vehículo camioneta negra, que estando allí le dicen que no puede ir que se baje, así como no recordar si se bajó o lo bajaron del rodante, esta situación por estar besándose en la parte trasera del vehículo”.

Bajo esta misma línea, la jueza dijo que tuvo en cuenta la versión de Daniel Alejandro Vega, quien dijo que vio cuando votaron a una chica del carro, enrutado por la aplicación, y quien se comunicó con la línea 123 a pedir ayuda.

La Juez también tuvo en cuenta el testimonio de Sergio Esteban García, quien dijo que cuando iba camino a su casa y se encontró con el accidente, Mateo Reyes le dijo que Ana María estaba herida porque la habían arrojado de un carro.