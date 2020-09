Congresista denuncia que fue discriminado por la Policía por ser homosexual

En el marco del debate que se desarrolla en la plenaria de la Cámara por el tema de los abusos de la Policía Nacional a la ciudadanía, el representante por la Alianza Verde, Mauricio Toro, aseguró fue víctima de discriminación por parte de agentes por su condición de ser homosexual, y le impidieron entrar a un juzgado en la capital del país”.

“Yo Mauricio Toro, el primer congresista abiertamente homosexual y aún así he sido víctima de la discriminación por parte de la Policía. No hace mucho entrando a un juzgado de Bogotá al juicio por el caso de Sergio Urrego, la Policía me discriminó a mi por llevar la bandera los derechos LGTBI y la Policía me señaló y me impidió el ingreso por ser gay. Lo denuncié, abrió la investigación y no ha pasado nada. Si eso le pasa a un congresista que es discriminado, cómo será con otra persona cualquiera en el país”, sostuvo el congresista.