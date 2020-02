Consejo de Estado mantiene sanción por desacato contra el general (r) Martínez

Tras el desarrollo de un incidente de desacato que tuvo lugar porque, supuestamente, no se habían cumplido los procedimientos necesarios para que la Unidad de Sanidad del Ejército atendiera su obligación de prestar los servicios de salud ya señalados, al general (r) se le impuso la sanción por desacato.

Inconforme con esta determinación y ante la negativa del Tribunal de inaplicarle la sanción dentro del incidente de desacato, el oficial (r) interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, alegando que el cumplimiento del fallo de tutela no era responsabilidad de la Comandancia del Ejército sino de la Dirección de Sanidad de esa institución y agregó que esa dependencia ya había demostrado que estaba cumpliendo con las órdenes que se le impartieron para la prestación de los servicios médicos.

La corte concluyó que, al ser ratificada la sanción por desacato, no se le desconocieron los derechos fundamentales al militar (r), pues ante el Tribunal quedó en evidencia el incumplimiento a la acción de tutela, en la medida en que no se habían efectuado todos los exámenes necesarios para la práctica de la cirugía de rodilla, razón por la cual no era procedente el levantamiento de la multa.