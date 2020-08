Consejo de Estado niega demanda contra proceso de selección del Inpec

El Consejo de Estado confirmó que negó las pretensiones de una demanda que pretendía que se declarara la nulidad de varios apartes del proceso para la provisión de vacantes del cargo de dragoneante del sistema específico de carrera del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Dicha convocatoria es la 335, del 2016.

Quien interpuso la demanda alegaba que no era válido que la citación a la entrevista y a la valoración médica dependieran de la puntuación en la prueba de valores y físico atlética, pues, a su juicio, ello convierte esta última prueba de eliminatoria en clasificatoria.

El demandante también indica que no se dejó claro cuál era el proceso electoral al cual estarían supeditados los desempates cuando se señalaba que, en caso de empate en puntaje, se tendría en cuenta el ejercicio del derecho al voto.

Sin embargo, el Consejo de Estado negó estas pretensiones. La alta corte resolvió que si bien es verdad que el puntaje ponderado que se otorga en las pruebas de valores y físico atlética define si los concursantes pueden o no ser citados a la entrevista, a la valoración médica y al curso de formación y complementación, no significa que la prueba no sea eliminatoria.