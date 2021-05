Consejo ratifica pérdida de investidura de representante a la Cámara

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ratificó este martes la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión, mediante la cual decretó la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Nevardo Eneiro Rincón Vergara.

La alta corte consideró que no se violó el principio “de non bis in ídem” (que establece que una persona no puede ser juzgada por el mismo hecho dos veces), luego de que se le acusara de celebración de contratos ilegales con una empresa ladrillera, en los que se habrían cobrado precios elevados.

“Para el efecto, por intermedio del representante Rincón Vergara, se acordaron todos los elementos del contrato de suministro de ladrillos, tales como la cantidad, el precio y el plazo, elevándose luego a un documento firmado entre quienes gozaban de la capacidad jurídica a suscribirlo”, dijo la Corte.