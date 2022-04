Continúa búsqueda de joven desaparecida en la represa de Guatapé

No cesan las labores de búsqueda del cuerpo de Saray Narváez, de 23 años, quien desapareció en la represa de Guatapé - El Peñol, en la vereda Palestina —del segundo municipio—, mientras se transportaba en una moto acuática por el embalse en compañía de dos mujeres más. Lea: Una joven muerta y una desaparecida tras accidente en jet-sky en El Peñol

Sobre el cese en el contacto de más expertos en buceo, el bombero Quintero aclaró que contar con más personas no es conveniente. Las coordenadas del accidente dan cuenta de una zona de agua de hasta 35 metros de profundidad, además de ser una de las más amplias del embalse, que solo podrían ser explorada por buzos que conozcan dichas aguas.

“¿Usted qué se gana con traer 100 buzos, cuando no se tiene experiencia en el área? Este embalse no tiene corriente. El cuerpo debe estar donde se hundió. La cosa es que a partir de los diez metros de profundidad es como una pieza oscura, no se ve nada. Todo tiene que ser tocado, palpando. Encontrarla es cuestión de suerte”, sostuvo el bombero.

Los detalles de lo ocurrido todavía son materia de investigación. Las primeras versiones indican que las tres jóvenes eran de Medellín y estaban vacacionando en la represa. Al parecer, no usaron chalecos salvavidas, pese a que no sabían nadar.