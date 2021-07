Contraloría pone la lupa en irregularidades del PAE en La Guajira

Ante esta recurrente e indignante situación, el Contralor General, Felipe Córdoba, afirmó que lo que sucede en La Guajira, departamento con una alta de desnutrición, se suma a otros 153 procesos de responsabilidad fiscal por 47 mil millones de pesos que se adelantan en todo el país. Con respecto al caso particular de las instituciones de Rioacha, el funcionario declaró: “Lo que hemos podido verificar es que solamente se están entregando meriendas en la mañana y en la noche y no se está suministrando el almuerzo, con lo cual no hay proteína efectiva para nuestros niños en el departamento de La Guajira. Lo que se ha visto por redes sociales y que es un tema conocido a nivel nacional”.

En las fotos que se han hecho virales en redes sociales, se puede ver, en uno de los casos, un plato con una pequeña porción de fríjoles y arroz; en el otro caso, una niña está sentada frente a un plato que solo cuenta con un buñuelo, un banano y lo que parece ser una taza con maíz peto.