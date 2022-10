Controversia en redes: Colmenares se quejó por viajar junto a un perro

Este lunes Colmenares es tendencia en la red social Twitter. Todo se debe a que Luis Colmenares, reconocido por ser el padre del joven asesinado Luis Andrés Colmenares, se quejó por tener que compartir un vuelo nacional junto a una mascota. Su comentario ha generado cientos de críticas.

En su opinión, el abogado manifestó que pese a que está de acuerdo con que no maltraten los animales, no lo está con que las aerolíneas permitan mascotas en cabina.

“Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. Puedo reclamar que soy alérgico?”, tuiteó, adjunto una foto del perro que viajó a su lado.