Corte acepta impedimento del magistrado Linares: no discutirá aborto

Así las cosas, el debate de fondo sobre las dos demandas que piden que no haya límites para abortar en Colombia se dará solo con ocho magistrados. Lea: Otra traba para el aborto: empate en el impedimento presentado por Linares

Aunque el magistrado no manifestó su opinión concreta, consideró que no es secreto para la opinión pública su pensamiento, pro-aborto, además porque ha votado a favor de la despenalización en ocasiones anteriores.

No obstante, dos demandas que cursan en la Corte Constitucional, piden declarar la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, en donde establece que “la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses”, lo que quiere decir, que se vaya más allá y no haya barrera alguna para practicarlo.

Una de las demandas fue interpuesta por el abogado Andrés Mateo Sánchez Molina y es la que estudia el magistrado Alberto Rojas, quien se caracteriza por su ideología liberal, mientras que la estudiada por el magistrado Lizarazo fue presentada por el movimiento Causa Justa, que integra a más de 90 organizaciones de derechos humanos.

Los argumentos de las demandas, en síntesis, aseguran que este delito viola los derechos de libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos, la dignidad humana de las mujeres y agregan que violan el derecho al libre ejercicio de la profesión a los médicos, porque se les impide prestar servicios de aborto libremente. Además, dicen, que se viola la libertad de cultos y que, mantener el aborto dentro del código penal no tiene una finalidad preventiva.

Las dos ponencias que estudia la Corte piden que se despenalice sin barrera alguna el aborto en Colombia, pero lo que se conoce hasta el momento es que la discusión está tan apretada, que sólo un voto haría la diferencia.