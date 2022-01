Corte Constitucional revisa tutela que ganó Fabián Sanabria: podría caerse

Godoy aseguró que la orden de la jueza habría sido una “censura”. Por esta razón, el fallo de tutela será estudiada por el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien determinará si debe caerse o no el fallo que benefició al profesor.

En la investigación se estableció que, durante el encuentro, el docente le habría brindado al joven, de 25 años, una bebida oscura que lo mareó. Posteriormente, lo habría besado y, aunque el visitante trató de huir y resistirse, al parecer, el docente usó la violencia para someterlo y lo abusó sexualmente. Sanabria no ha aceptado estos cargos.

Pedía que, por ello, se ordenara suprimir la publicación en cuestión, rectificar la información en ella contenida y pedirle excusas públicas.

No obstante, la mujer manifestó que no era cierto que las relaciones sexuales fueron consentidas y aseguró que le manifestó al sujeto que no deseaba tener relaciones con él ese día, sin embargo, este hombre habría abusado de su estado de debilidad.

La mujer denunció los hechos públicamente en panfletos en la Universidad a la que asistían y a través de una publicación en Facebook el 18 de mayo de 2020, en la que afirmó que había otras seis mujeres que habrían sido víctimas de acoso de su parte y que estos hechos estaban denunciados formalmente ante la Fiscalía General.

Al estudiar el caso, la Corte dijo que a pesar que el hombre que interpuso la tutela es un particular, que en principio no tiene la carga de tolerar exposiciones y críticas públicas, en realidad la afectación que él puede llegar a sufrir con la publicación es menor a la que ella padecería si se le impidiera denunciar los hechos de los que afirma haber sido víctima.