Corte estudia futuro de ley de Habeas Data que borra morosos de centrales

Este estudio tiene fecha de vencimiento para una decisión el próximo 27 de agosto, es decir, que de no darse una decisión esta semana, el único plazo para que el país se entere qué pasará con el futuro de esta ley, será la próxima semana.

El régimen de transición autoriza que las obligaciones que sean objeto de reporte negativo entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 no sean reportadas a las centrales de riesgo, siempre que los deudores hayan solicitado a las entidades respectivas su reestructuración.

De igual manera, la Procuraduría respeta el principio de caducidad porque prohíbe la conservación indefinida de información financiera en bases de datos, después de que hayan desaparecido las causas que originaron el recaudo de la misma.

La Procuraduría señala que la iniciativa responde al principio de solidaridad, pues con su implementación se busca avanzar en la democratización del crédito y garantizar que la ciudadanía tenga un mayor acceso al sector financiero.

El Ministerio Público advierte que “igualmente, no afecta el derecho de los usuarios a recibir información veraz e imparcial sobre el dato personal de contenido financiero o crediticio, así como no genera desigualdad entre deudores morosos y cumplidos y no afecta la estabilidad del sistema financiero”.

La Procuraduría, en su concepto, también señala que el proyecto cumplió con las disposiciones impuestas por la ley, que se cumplió con los principios de consecutividad y que la aprobación se dio dentro del término de una sola legislatura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la constitución.