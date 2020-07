Corte investigará presunto ofrecimiento de soborno por parte del senador Pulgar

“A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no”, dijo el exjuez.

El exjuez que, según el artículo de Coronell, se negó a recibir el soborno por parte de Pulgar reseñó que no se prestaba para tales actuaciones, por lo que, además, decidió grabar la conversación con el senador.

“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad... Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados”, reposa en el audio revelado por el periodista.

“Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, dice el artículo.

Según lo revelado, el senador le habría ofrecido “200 barras” al exjuez quien estuvo en su cargo un año más después del ofrecimiento de Pulgar.

Así las cosas, la Sala de Instrucción debe determinar si finalmente sí hubo tal ofrecimiento y qué motivó al senador a que hiciera tal acto irregular.

El partido de la U, por su parte, en un comunicado emitido este domingo señaló que “no puede ni debe adelantarse a dar juicios de valor en temas tan sensibles, que requieren una investigación por parte de las autoridades judiciales competentes, ni al debido proceso como es el derecho de todo ciudadano”.

Sin embargo, consideraron importante remitir la información conocida al Comité de Ética de la colectividad con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes y se tomen medidas.

“El Partido de la Unidad tiene activada una ‘Política de Cero Tolerancia a la Corrupción’, la cual, hoy nos permite hablarle al país, asegurarles que tienen un partido de la unidad renovado, comprometido con las causas de la gente y de puertas abiertas a la opinión pública”, dice el comunicado emitido.