Corte Suprema absolvió al exgobernador de Caquetá en primera instancia

En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia absolvió en la tarde de este lunes, a través de una sentencia, al exgobernador del Caquetá, Pablo Adriano Muñoz Parra, quien había sido acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Los hechos por los que investigaron a Muñoz Parra ocurrieron en el año 2003, cuando se celebró un convenio con la entidad sin ánimo de lucro Junta Administradora Casa Hogar Los Colonos (ESAL), por el medio, del cual se realizaba la compra de dos inmuebles con dineros del departamento, que tenían como objetico “la protección del adulto mayor en el municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá)”.

La sala absolvió al ex gobernador, tras considerar “que no se encontraba demostrada la tipicidad de los referidos delitos, pues en relación con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales no se ajustaban a las respectivas etapas que consagra el art. 410 de Código Penal, o no tenían un impacto relevante sobre la materialización de los principios de la contratación estatal, ni daban pie a la vulneración del bien jurídico que se busca proteger”.