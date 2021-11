Corte Suprema negó petición de nulidad del proceso de Richard Aguilar

Este lunes la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del proceso contra el exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa, que había sido solicitada por su abogado, Iván Cancino, alegando que la investigación que lleva la Corte ha incumplido con el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.

(Lea aquí: Presentan escrito de acusación contra Richard Aguilar)

El argumento de la defensa de Aguilar era que la Corte asimiló la indagatoria que se realizó a Aguilar con la imputación y estas dos figuras, jurídicamente hablando, no son compatibles, por lo que aseguró que no hubo una vinculación debida en el proceso.

“Al pasar de la ley 600 a la ley 906 (luego de que Aguilar renunciara a su fuero como congresista) no se puede considerar ni siquiera imputado y ya lo están acusando”, dijo.

Cancino insistió en que, a Aguilar, no se le comunicaron los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se encuentra privado de la libertad y que las finalidades de la indagatoria no se comparan con una imputación, pues a su cliente solo se le hicieron preguntas, “extendiendo la confusión”.

Sin embargo, este argumento no fue compartido por la Corte quien recordó que en la actualidad ambos sistemas penales (Ley 600 y Ley 906) coexisten, son respetuosos de la Constitución y lo actuado bajo uno de ellos no puede considerarse per sé inconstitucional, ilegal o nulo “cuando por circunstancias sobrevinientes se impone aplicar el otro procedimiento”.

Agrega la Corte que a Aguilar se le informaron los hechos investigados y la imputación jurídica provisional, con lo cual “en términos generales, se cumplieron las exigencias de la formulación de imputación”.

La Corte añadió que “del mandato legal y de lo dicho por la jurisprudencia deriva que el interrogatorio realizado en la indagatoria de que trata la Ley 600 del 2000, se ponen de presente los hechos (que de necesidad son jurídicamente relevantes) y la imputación jurídica que corresponde a ellos. En el caso particular y concreto, las partes fueron insistentes en señalar que el funcionario judicial cumplió esas exigencias”.