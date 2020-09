Corte tumbó “inhabilidades perpetuas” por delitos sexuales

En este caso, la Corte dejó claro que la competencia a la que se refiere el apartado final no la ejercerá el ICBF sino el Congreso de la República, y por lo tanto hasta que el legislativo no regule la materia, la disposición no podrá ser aplicada.

Así las cosas, la determinación del alto tribunal quiere decir que se declararon inconstitucionales las “inhabilidades perpetuas”, por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, para el desempeño de cargos, oficios, o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores.