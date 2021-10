COVID-19: Colombia recibió más de dos millones de dosis nuevas

Por otro lado, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, mostró su preocupación porque todavía hay una cantidad importante de ciudadanos sin vacunar, que están dentro de los grupos priorizados, pero que no se han acercado a los puntos de vacunación.

“Miremos experiencias del mundo donde los porcentajes de vacunación no son altos y están teniendo un repunte de casos, que nos generan alarmas (...) debemos recordar que tenemos linajes más transmisores, como Delta; ya vimos el impacto, no tan grande, pero ya hay impacto en Antioquia, Antioquia, Norte de Santander... No es momento de relajarnos, es momento de protegernos, cuidarnos; la mejor opción es vacunarnos”, recomendó el viceministro.