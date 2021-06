Críticas de Fernando Londoño a Duque muestran división en uribismo

Una de las figuras más fuertes del Centro Democrático, exministro Fernando Londoño, ha publicado en los últimos días duros editoriales en contra de la gestión del presidente Iván Duque, que llevaron a la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, a salir en defensa del mandatario.

No es, sin embargo, la primera vez que Londoño critica al Gobierno. Ya lo había hecho durante el desarrollo del anterior paro nacional.

“Ayer decíamos lo que corresponde decir, que el señor presidente Iván Duque tiene dos alternativas clarísimas: cumplir con su deber o tomar la senda decorosa de una renuncia oportuna. El país está en manos de los narcotráficantes, de los violentos, la gente no tiene comida, los niños pobres no reciben la alimentación que les da el PAEF, el puerto de Buenaventura sigue bloqueado”, dijo Londoño en su columna de esta mañana.

Y agregó: “los reservistas de las FF.MM. han hecho una advertencia para el próximo 5 de julio o las cosas se arreglan como se tienen que arreglar por las vías del derecho establecido o se sienten en la obligación de ejercer la legítima defensa. Esta última que estaba ejerciendo un ciudadano en Cali, en Ciudad Jardín y que ha causado tanto escándalo y no sabemos por qué”.

Según Londoño el país está al borde del abismo, “y cuando la nación está así no tiene más remedio que decirle a su líder a su presidente electo: cumpla su deber reestablezca el orden público vulnerado, es el clamor nacional y que esto se convierta en una fuerza dinámica. Esto no se arregla con decreticos que no dicen nada”.

Inmediatamente la vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez llamó la atención del exfuncionario a quien le dijo que “este es un momento en el que Colombia demanda unidad. No hace bien a la democracia propiciar fricciones. Por el contrario, nos corresponde a todos rodear al Presidente y fortalecer la institucionalidad”.