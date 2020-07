Daniel Coronell revela supuesto intento de soborno de un senador a un juez

Un audio que revelaría el supuesto intento de soborno de un senador de la República a un juez de Atlántico hizo público el periodista Daniel Coronell en su columna semanal, que publica en el portal losdanieles.com.

Según la denuncia de Coronell, el senador Eduardo Pulgar, miembro del Partido de la U, se reunió con el juez promiscuo municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez Caez, un abogado huilense que ejercía el cargo de manera provisional.

En la reunión, Pulgar le pidió a Rodríguez que interviniera a favor de su amigo, Luis Fernando Acosta Osio, quien actualmente es cónsul honorario de Colombia para la Embajada de Polonia, en un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla, entidad, que, al parecer, está bajo el control de Acosta.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente... Aquí hay un negocio... Ustedes me dicen... y yo voy y digo: pa esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”, le dice Pulgar a Rodríguez en el audio revelado por Coronell.

Finalmente, según cuenta la columna, Rodríguez se negó a aceptar el trato y puso la información en conocimiento de un fiscal, sin que se haya abierto ningún proceso por ese motivo.