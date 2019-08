¿Debe Duque cambiar su estrategia tras el rearme de ‘Márquez’, el ´Paisa´ y ‘Santrich’?

El anuncio del rearme de figuras importantes en el acuerdo de paz de La Habana, Cuba, como ‘Iván Márquez’, el ‘Paisa’ y el ‘Jesús Santrich’, ha sido considerado uno de los más duros golpes a lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc, sin embargo, la expectativa del país está puesta sobre las acciones que tomará el presidente Iván Duque Márquez para evitar que a este fuerte brazo de disidentes se unan más excombatiente y se genere una mayor amenaza a la seguridad nacional.

Duque ha dado muestras de lo que su Gobierno optará por el endurecimiento de la ofensiva de las Fuerzas Militares. De hecho, pocas horas después de que el país conociera la noticia sobre el rearme de estos exlíderes de la desmovilizada guerrilla más antigua de América Latina, anunció que en un bombardeo realizado en San Vicente del Cagúan fueron dados de baja nueve disidentes que pretendían acogerse al llamado de ‘Márquez’.

No obstante, aún no hay una directriz clara de cuál será el rumbo que le dará el Presidente a su Gobierno con esta nueva amenaza de violencia, pese a que desde su partido Centro Democrático se han alzado voces que le piden acabar con los acuerdos de paz.

La sociedad colombiana, por su lado, le está pidiendo cumplir con la implementación y no abandonar a más del 90% de los exguerrilleros que se están en la legalidad.

Para el analista político Jorge Iván Cuervo, esta coyuntura es una ventana para que el presidente consolide su liderazgo como jefe de Estado, se comprometa con la implementación del acuerdo y demuestre sus capacidades como comandante de la Fuerza Pública para recuperar los territorios donde hay problemas de inseguridad, pero saliéndose de la retórica hostil que maneja el Centro Democrático con relación a los acuerdos.

Sin embargo, Cuervo duda que Duque, teniendo en cuenta su carácter, se aleje de esas posiciones tan radicales de su partido de Gobierno y asuma de frente la implementación de lo acordado en La Habana.

Dice que va a seguir con una actitud de ‘aguas tibias’ buscando darles gusto al Centro Democrático al tiempo que a los sectores que le exigen la implementación del acuerdo utilizando la crisis de Venezuela y el alzamiento de ‘Márquez’ para seguir enfrentando a Maduro.

La encrucijada de Duque

De acuerdo con Cuervo, actualmente el Gobierno mantiene un doble discurso sobre la paz. Por un lado, dice, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización, mantiene la favorabilidad alrededor de la implementación del acuerdo, pero por el otro los demás funcionarios y hasta el mismo Presidente en algunas ocasiones se inclinan más hacia la posición del Centro Democrático, que exige cambios a lo firmado.

“Está en una encrucijada. O se deslinda de aquellos planteamientos más extremos de su partido como el de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el de hacer cambios a los acuerdos, acabar la participación política de las Farc, o asume su condición de jefe de Estado y dice hay una nueva coyuntura y busca un acuerdo con otros jefes políticos, pero no parecería tener el talante para eso”, agrega Cuervo.

Fue precisamente ese el llamado que le hizo el expresidente Juan Manuel Santos a Duque: hacer un acuerdo político que le permita sacar adelante la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana que él firmó.

Sin embargo, pese a que el mandatario colombiano no ha salido a responderle directamente, funcionarios de su Gobierno como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazaron esta propuesta bajo el argumento de que esta administración no necesita este tipo de pactos para sacar adelante su política de paz con legalidad.

“No es necesario (el acuerdo político) porque el Gobierno ha venido implementando la paz con legalidad. Quienes asumieron la paz con seriedad verdad, reparación y garantías de no repetición, pues tendrán la posibilidad de continuar de acuerdo con las acciones positivas del Estado, y quienes no, serán sujeto de persecución final”, dijo la ministra.

Para el también analista Jorge Yarce Tamayo, este punto es precisamente el cambio que no ha hecho el Presidente y que debe hacer porque hasta que no entre en contacto con la clase política y empiece a gobernar desde el Congreso, no va a poder asumir las riendas del país. Dice que ante la coyuntura lo importante es que el Gobierno debe seguir cumpliendo con la implementación porque eso significa quitarle hombres a las Farc y garantizar la paz.

Yarce se pregunta que si el presidente Duque no se acerca al Congreso cómo va a obtener esas reformas necesarias para la implementación del acuerdo de paz, pero que por ahora, sumado al cumplimiento a quiénes se mantienen en la legalidad, debe perseguir a los que se rearmaron.

Según el analista, Duque debe abandonar el ideal y caminarse hacia lo pragmático, que es que las fuerzas democráticas de Colombia acuerden un frente común para la reforma que sean necesarias y para el combate directo, político y militar de aquellos que han traicionado su palabra y se fueron nuevamente a las armas.

“Sí hay que hacer modificaciones porque no podemos seguir permitiendo la traición y la falta de compromiso. Sí debemos reformar las estructuras de justicia transicional y con urgencia, pero sin desconocer a aquellos hombres que están cumpliendo su palabra de buena fe”, agrega el experto.

En cuanto a la implementación en la declaración que hizo el presidente frente al tema, señaló que a Colombia no le debe quedar dudas de que el Gobierno seguirá avanzando en su política de Paz con Legalidad y ratificó su compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación.

“Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”, anotó.

Oportunidad histórica

Ariel Ávila, experto en Paz, agrega que este es el camino que debe seguir Duque porque ya lo que pasó, pasó, pero persiste el temor de que este vídeo cause una desbandada en quienes están en los espacios territoriales. Recordó que desde hace aproximadamente un mes el país está pendiente de que se expida un decreto para mantener los espacios territoriales y que por esta razón hay un limbo.

En este sentido, Ávila agregó que el Presidente debe asumir el rol de jefe de Estado y no caer en el fanatismo del Centro Democrático porque debe definir si quiere pasar a la historia como el hombre que volvió a revivir las Farc o como el hombre que pacificó a Colombia.

De hecho, a través de un comunicado, el Centro Democrático le extendió la invitación al presidente Duque a que siguiera reforzando la seguridad en el país para protegerlo de la aparición de grupos como el anunciado por ‘Márquez’, lo que para muchos sería la retoma de los enfrentamientos militares, y para otros sería regresar a la guerra en el país.

Claudia Dangond, analista política, añade que lo que viene haciendo el Gobierno, a pesar de las críticas, es avanzar de manera muchos más célere de lo que hizo la anterior administración en la implementación, pero que debe comunicar de manera más eficaz esos avances.

“Lo que sí creo que puede eventualmente llegar a tener una modificación o un matiz diferente es lo que se refiere al tema de seguridad, porque evidentemente es muy distinto gobernar sobre la base de unos grupos armados desmovilizados a tener que volver a enfrentar el tema de la seguridad con un grupo que se rearma y que conversa con el ELN. Ahí (Duque) va a tener que hacer unas redefiniciones en términos de fortalecimiento de las instituciones en el territorio”, sostiene la experta.

Advierte, no obstante, que no es que el presidente Duque vaya a hacer un cambio sustancial a su política de gobierno, sino que tendrá que agregar componentes adicionales en términos de seguridad, debido a la coyuntura en la que está el país y no obedeciendo a una exigencia del Centro Democrático.

“Si él sigue entre dos aguas, dándole gusto a algunos sectores políticos, pero con su retórica de Venezuela y que el acuerdo de paz ha inundado de coca al país, va a seguir en la misma, con altos niveles de desaprobación, con una sensación de ingobernabilidad “, concluye Cuervo.