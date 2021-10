Decisión de la CPI es un respaldo a la justicia colombiana: Archila

Refiriéndose al cierre de la investigación preliminar sobre Colombia por parte de la Corte Penal Internacional, CPI, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, explicó que esta Corte existe con el fin de evitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad en el mundo. Lea: CPI cerró investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Colombia

“Si bien (la CPI) se ocupa de investigar individuos, solamente lo hace respecto de países en donde ya haya concluido que no investigan, que no juzgan y que no sancionan delitos en contra de la humanidad”, expresó Archila en sus declaraciones.