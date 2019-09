Defensoría denuncia retención de infantes de marina por comunidad del meta

La defensora no quiso hacer referencia al estado de los 12 militares que estarían en poder de dicha comunidad de Nueva Colombia zona rural de Vista Hermosa Meta, pero el comando de la fuerza de tarea conjunta Omega, a través de un comunicado de prensa, dijo que el hecho se presentó en aguar del río Guayabero, cuando esa unidad militar adelantaba un operativo.

Según la funcionaria, la comunidad también pide presencia de la oficina de parques naturales nacionales, para que en este lugar se puedan realizar proyectos productivos ya que, por ser un área de manejo especial, la comunidad no recibe atención y está prohibido hacer cualquier tipo de actividad agrícola precisamente por la condición de esa área de la geografía metense.

“En estos momentos hay una tensión fuerte entre la comunidad de nueva Colombia y en sus veredas circundantes y la fuerza pública, hay versiones encontradas, básicamente la información que ha tenido la Defensoría del Pueblo es que no se permite la movilidad de la tropa y también por parte de la comunidad de lo que se informa es que ellos están haciendo una protesta pacífica exigiendo la presencia institucional”, dijo Ana María Jiménez, defensora del pueblo regional Meta.

Al parecer la decisión de retener, o al menos de no permitir la libre movilización de los militares, se habría presentado como medida de presión por parte de los habitantes de esta vereda, porque el incumplimiento por parte de la gobernación del Meta y algunas instituciones gubernamentales de adelantar en ese lugar una reunión y una misión médica que les permitiera acceder a algunos programas de salud y demás beneficios que ofrece el Estado.

De acuerdo a las informaciones suministradas por las tropas, “la población del área, con el uso de embarcaciones tipo falca, bloqueó la circulación fluvial, retuvo a 12 soldados e Infantes de Marina, averiando la embarcación militar y exigiendo a cambio la presencia de autoridades departamentales en el lugar”

Por su parte, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, dijo con su perfil de Facebook que lamenta este episodio y pidió cordura a las partes, mientras que se cumple un consejo extraordinario de seguridad que se llevará a cabo en las próximas horas, con la asistencia del mando militar y de policía, así como con el ministerio público.

“Como gobernadora del departamento del Meta, líder social y madre de familia convencida de que la paz y las #Oportunidades en nuestro país se construyen y hacen realidad a través de la concertación y la activa participación de las comunidades, invito a la población de Nueva Colombia, en el municipio de Vista Hermosa, a garantizar lo más pronto posible la libre movilidad de los miembros de la fuerza pública que hoy mantienen retenidos, para de esta manera, bajo un escenario de respeto por los derechos humanos, podamos iniciar una mesa de diálogo que nos permita encontrar soluciones a las dificultades que los aquejan en el territorio, y que confiamos superar juntos para beneficio de todos”.

LOS ANTECEDENTES

Para este territorio, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana el año pasado, teniendo en cuenta que la población de Nueva Colombia está ubicada en zona donde confluyen varios actores armados, lo que los pone en un inminente peligro.

“La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana las 007 del año 2018, ya que esta es una comunidad históricamente afectada por el conflicto armado y lo que se busca precisamente es presencia institucional, no solamente de parte de la fuerza pública si no presencia institucional de todas las otras organizaciones civiles que tienen la labor de verificar los derechos y las garantías de esta población, esta es una población civil pero evidentemente no se puede desconocer que hay presencia de actores armados, esta es una zona donde hacen presencia las disidencias, eso lo dice la alerta temprana y justamente por esa presencia de disidencias lo que se busca es garantizar revestir de garantías a la población civil.”

Pero esta no es la primera vez que se da el enfrentamiento o desacuerdos entre esa comunidad y la fuerza pública, pues ya hay antecedentes de algunos rifi-rafes presentados hace algunos días, donde el ambiente estaba caldeado y gracias a la mediación de la Defensoría se logró bajar los ánimos, pero una vez más se caldearon.

“La situación entre la comunidad y la fuerza pública también ha sido y ha derivado en distintos episodios, el primero en agosto el 16 en el cual la Defensoría ejerció una labor de mediación y esta vez también deberemos actuar para mediar y tratar de establecer canales para que se presten las diferentes atenciones, la idea es consolidar una mesa de diálogo y una mesa para que ellos mismos puedan aclarar cuál es la situación y no tengamos estas versiones encontradas que hoy nos están preocupando y que llegue el estado colombiano no solamente de carácter departamental sino nacional”, dijo la representante de la Defensoría del Pueblo en el Meta.