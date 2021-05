Desde este sábado se entregará segundo ciclo de devolución del IVA

La transferencia monetaria para los 640.000 hogares no bancarizados estará disponible desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los más de 1.600 puntos de pagos de SuperGIROS autorizados y la red de aliados de todo el país.

“El año pasado el Gobierno Nacional creó Ingreso Solidario para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19. El programa ha dispuesto desde abril de 2020 hasta mayo de 2021 más de 6,1 billones de pesos para apoyar a hogares en condición de vulnerabilidad y pobreza que no recibían otras transferencias monetarias”, dijo Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social.

Aquellos hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago de los programas Devolución del IVA y de Ingreso Solidario lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por tres no cobros.

“Los hogares que ingresaron este año están en situación de pobreza extrema, vinculados a Familias en Acción y Colombia Mayor y registrados en Sisbén III y Sisbén IV en condiciones de vulnerabilidad. Son familias que aún no han recibido transferencias monetarias del Estado”, explicó Correa.