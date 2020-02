Destacan compromiso de despolitizar nombramiento de gerentes de hospitales

Con respecto al orden público, el jefe del Estado sostuvo que “derrotar el narcotráfico no es ni de izquierda ni de derecha, es el compromiso de todo un país porque no vamos a dejar que el crimen nos amedrente en las regiones y le usurpe la libertad a los ciudadanos”.

CAMARGO PIDE MÁS COORDINACIÓN

Por su parte, el director de la Federación Nacional de Gobernadores, Carlos Camargo, sostuvo que “el futuro de nuestro país pasa por las regiones y es imposible hablar de desarrollo si no se desarrollan las regiones. Esa es la razón por la cual esta convocatoria que hacemos hoy la hemos llamado Pacto 2020, más cerca de las regiones. Es dentro de este espíritu que iniciamos hoy un dialogo que aspiramos a que nos conduzca a realizaciones concretas en beneficio de nuestros territorios”.

Según Carmargo, se trabaja junto al gobierno en una gran movilización por la formalización y la titularización de predios, “no se trata tan solo, señor Presidente, de ordenar jurídicamente documentos sino de liberar posibilidades económicas de progreso que permanecen enterradas en medio de la informalidad. Necesitamos que esos bienes se vuelvan activos con vocación de generar riqueza e ingresos en beneficio de nuestras regiones, es decir, que se vuelvan capital e impulsen el progreso de las familias y el desarrollo de sus entornos”.

Criticó que el problema es que en muchas ocasiones las soluciones pasan por funcionarios desconectados de las regiones, “de la idiosincrasia local, que muchas veces no conocen el programa de gobierno que se ofreció, y que ganó en las urnas, funcionarios, además, que no tienen que asumir los costos políticos de tomar una u otra decisión con consecuencias en la vida real de nuestras regiones. Acá entramos en un tema de conversación diaria por parte de las autoridades locales, y me refiero al excesivo centralismo que afecta la gobernabilidad territorial. No es lógico que nos entreguen cada vez más competencias, pero los recursos siguen siendo manejados con vocación centralista. Las regiones ya son mayores de edad y están en capacidad de manejar sus recursos con inteligencia, oportunidad y pertinencia territorial”.