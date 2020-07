Director de la Federación de Departamentos tiene COVID-19

El director de la Federación Nacional de Departamentos, FND, Carlos Camargo Asis, informó éste martes que dio positivo para el Coronavirus, para lo cual inició el aislamiento, según informó.

En su cuenta de Twitter escribiò: “El fin de semana presente malestar, de manera preventiva me realice pruebas para #COVID19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la @FNDCol”.

El director de la FND estuvo reunido la semana pasada, en la Casa de Nariño, con el presidente Iván Duque, cuando el jueves pasado partipó en el programa diario que el mandatario tiene sobre los avances de la atención de la pandemia en el país.

Desde la Casa de Nariño se informó que luego de conocer del contagio de Camargo, el presidente Iván Duque volvió a tomarse el examen, que es el ya el cuarto que se ha tomado para descartar el posible contagio.

Camargo en los últimos días igualmente se había reunido con el fiscal general Francisco Barbosa, el fin de semana estuvo con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo en una declaración en un centro comercial, en donde hicieron el balance de la jornada del día sin IVA.