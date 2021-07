Docentes anuncian marchas ante retorno de clases presenciales

Luego del período de vacaciones de mitad de año, este martes algunas instituciones privadas del país regresaron a las clases presenciales tal como lo había solicitado los Ministerios de Salud y Educación Nacional, mientras que las instituciones públicas regresarán el próximo 15 de julio. Lea aquí: “No somos responsables si retornamos a clases y hay contagios”: rectores

Ante el regreso de las clases presenciales, el magisterio convocó para esta semana una agenda de movilización en la que pedirán condiciones previas y verificables para el retorno a las aulas.

“Mientras no baje el número de contagios ni los números de muertes nosotros no regresamos de manera presencial. Continuaremos en la virtualidad”, afirmó William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Además, insisten en la necesidad de proteger la vida por encima de la economía. “A pesar de que algunos maestros estemos vacunados y tengamos las dos vacunas eso no conlleva a que no vaya a haber contagios”, dijo el profesor Agudelo, señalando que muchos padres y niños no vacunados podrían estar expuestos al virus con el retorno a las clases presenciales.