Duque aprovechó posesión de codirector de Banrep para hablar de tributaria

Según el presidente “nuestra convicción es dialogar con todos los actores parlamentarios y tener un debate sano y constructivo para proteger a los más afectados por la pandemia y garantizar la estabilización de las finanzas públicas según el FMI Colombia tiene una proyección de crecimiento cercana al 5% y eso se puede lograr en la medida que avancemos con la vacunación masiva, la reactivación segura y que garanticemos la transformación social sostenible y solidaria para que no tengamos retrocesos en materia de pobreza, de nada sirve crecer ahondando desigualdad”.

Según dijo, el nuevo funcionario del Banco de la República llega con una trayectoria en aspectos macroeconómicos y monetarios “que es a todas luces un reconocimiento de vida. Usted fue asesor de la junta monetaria de nuestro país, fue decano de economía de la Universidad Javerriana en el FMI y en el Banco Mundial participó en grandes procesos de reforma de política monetaria en todo el mundo”.

Y agregó “su trayectoria lo acredita como miembro de una junta que tiene la vocación de independencia para ser autoridad monetaria cambiaria y crediticia y de actuar de manera patriótica frente a las necesidades derivadas de la pandemia. Durante este año hemos visto cómo el mundo reacciona frente a un enemigo invisible que nos ha arrebatado más de 60 mil vidas en nuestro país”.

Por último, indicó que “esta pandemia exige que en simultaneo defendamos la salud y la vida y la capacidad de respuesta del sistema de salud y el desarrollo económico, sin este último no hay salud y sin la salud no hay desarrollo económico, no hay entonces oposición entre esos dos frentes”.